Фото: twitter.com
В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней жительницы Барнаула, которую обвиняют в возбуждении ненависти и вражды к группе лиц по признакам происхождения, а также в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Следствие установило, что в период с 2014 по 2016 год женщина, придерживаясь негативных взглядов по отношению к религии и лицам, являющимся уроженцами Кавказа, опубликовала на своей странице в социальной сети изображения с текстами, которые возбуждали национальную ненависть и вражду.
Подчеркивается, что женщина понимала, что эти материалы носят экстремистский характер и могут разжечь ненависть и рознь, так как ее публикации могли видеть другие пользователи сети. Ряд изображений и текстов "выражали явное неуважение к обществу и оскорбляли религиозные чувства верующих", сказано в сообщении.
Следствие собрало достаточно доказательств, изобличающих вину женщины. Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 282 УК РФ и ч. 1 ст. 148 УК РФ, направлено для рассмотрения в суд.
Комментарии
Хорошая всё-таки эта сеть "в контакте". Это одновременно и место где человек может совершить "преступление" и сразу оставляет о себе информацию (ФИО, телефон, место жительства и тд)
/www.ridus.ru/news/257759
А вот недавно на рейсе Москва Барселона "Неадекватный пассажир вел себя вызывающе, кричал, что «самое говно — это русские люди», и его почему то даже никто не задержал...(/www.ridus.ru/news/257759)