Фото: vk.com
Московские полицейские вновь сообщили о задержании стритрейсершы Мары Багдасарян. Девушка решила покататься ночью на западе столицы, хотя ранее суд пожизненно лишил ее водительских прав. Стражи порядка остановили машину Багдасарян на улице Улофа Пальме, пишет Life со ссылкой на Mash.
Отмечается, что сразу после задержания она вызвала скорую, заявив полицейским о плохом самочувствии. Прибывшие медики осмотрели автогонщицу и выявили у нее вегето-сосудистую дистонию и острую реакцию на стресс. Врачи предположили, что девушка могла испугаться очередного задержания и ареста.
Издание напоминает, что ранее Багдасарян покинула СИЗО, проведя там шесть суток административного ареста за уклонение от обязательных работ, которые ей назначил суд за использование поддельного больничного.
Напомним, Багдасарян была одной из участниц погони в столице в мае 2016 года, когда полицейские долгое время преследовали Gelandewagen с "золотой молодежью", демонстративно нарушавший ПДД.
Комментарии
Отправьте ее на Родину, и запретите въезд в РФ на 15 лет, и пусть там хоть летает по дорогам!
"...Врачи предположили, что девушка могла испугаться очередного задержания и ареста..."
А за руль садиться без прав - ведь не испугалась. Что деньги и вседозволенность с людьми делают...
Да пусть на родине на ослах летает по горам.)))
Неймётся сыкухе
Гостю 27.07.2017 16:11 ПЛЮСУЮ!!!
Молодец носатая девка. Показывает стране, для кого тут законы писаны.
на первый взгляд создается впечатление, что сотрудники ГИБДД победили коррупцию в своих рядах. осталось дело за врачами
Не по зубам эта Мара расейскому продажному правосудию.
ну что сторонники вечного лишения прав? есть от этого толк?
когда ж она столб то найдет? ну сколько можно уже...
16:34, только на столбы вся надежда. На нашу государственную систему надежд нет
Молодец. Вертела всех на кардане дамочка.