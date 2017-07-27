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Подробности трагедии, произошедшей на Змеиногорском тракте в Барнауле 27 июля, сообщили в городской ГИБДД.
Ранее, напомним, в полиции проинформировали об обнаружении в районе СПК "Ветеранов" тела мужчины. В настоящее время данные о том, что он стал жертвой ДТП, нашли свое подтверждение.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который оставил место ДТП. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия", — уточняют в Госавтоинспекции.
В связи с дорожной аварией полиция разыскивает автомобиль марки Honda Odyssey черного цвета 1994-1999 годов выпуска с повреждениями передней части кузова.
Ранее, отметим, сообщалось о розыске в связи с аварией автомобиля марки Honda-CRV.
Граждан, что-либо знающих об этом ДТП, просят обращаться по телефонам: 393-605, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
а тело-то установленное или тоже нет?