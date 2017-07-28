Котовладельцы считают, что "Без кота и жизнь не та!", собаководы, что "Собака — лучший друг человека!".
Читатели Amic.ru, а кто вы и какой питомец живет у вас дома? Может, это не собака и не кошка, а черепаха, рыбки или попугайчик, а может, ваш питомец — экзотическое животное?
В преддверии 30 июля, когда празднуется Международный день дружбы, мы решили не забывать о домашних любимцах и запустили в нашей группе во "Вконтакте" фотоконкурс "Братья наши меньшие".
Присоединяйтесь к конкурсу, делитесь с нами и другими читателями фотографиями питомцев и выиграйте приятный приз для любимца от магазина "Быстромаркет".
Правила участия в конкурсе читайте в нашей группе во "Вконтакте" (https://vk.com/amic_ru?w=wall-71731022_20029)
Итоги подведем 10 августа в 15.00 в группе Amic.ru.
Комментарии
А если меня нет "в контакте", а я тоже хочу поучаствовать? это дискриминация!