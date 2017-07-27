Фото: УФССП по Алтайскому краю
Судебные приставы в Алтайском крае разыскивают гражданина Алексея Жемчужникова, который не выполнил решение суда о передаче ребенка матери.
"Управлением Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю за неисполнение решения суда о передаче матери несовершеннолетнего ребенка Жемчужникова Андрея 17.07.2014 г.р. разыскивается Жемчужников Алексей Сергеевич 23.10.1985 г.р.", — сообщили в пресс-службе УФССП по региону.
Граждан, имеющих информацию о разыскиваемом малыше и его отце, просят сообщать по телефонам: 8 (3852) 29-59-48, 29-59-11, 8-983-171-67-27 и 63-96-92.
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Вот поднимайте задницы со своих стульев и ищите, совсем обленились!