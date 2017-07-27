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Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций для мужчин, пользующихся услугами барбершопов, как отличить хороший салон от плохого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.
Агентство пишет, что Роспотребнадзор советует обращать внимание на то, моет ли мастер тщательно руки перед началом обслуживания клиента и после, а также на дезинфекцию инструментов. Используемые изделия и инструменты нужно дезинфицировать, чтобы предупредить распространение гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций.
В ведомстве отмечают, что волосы с шеи и лица клиента должны удалять чистой индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. Допускается использование кистей, однако их должны дезинфицировать после каждого клиента.
У всех парфюмерно-косметических средств должны быть сертификаты соответствия, а у каждого сотрудника — личная медкнижка установленного образца с итогами медицинских и лабораторных обследований.
Барбершопами являются салоны исключительно для мужчин, где им делают стрижку, придают форму усам и бороде, а также оказывают услуги по бритью.
Комментарии
ога. сейчас модно выглядеть как дровосек. Но не тот, который дрова рубит. А тот, который старается нравиться другим дровосекам
В лесу раздавался топор дровосека.
Он отбивался от двух гомосеков.
Но силы иссякли, упал дровосек
На нем улыбаясь сидел гомосек.