10-месячная девочка за рулем

Видеоролик, где таец усадил свою 10-месячную дочь за руль автомобиля, двигавшегося на большой скорости, возмутил пользователей социальных сетей. К ролику папа девочки добавил комментарий "Чего вы смотрите, я просто учусь водить" и "Определенно раздавлю того, кто попадется на моем пути".

После волны критики, обрушившейся на отца, мужчина удалил видео, написав: "Она сидела у меня на коленях. Я не заставлял ее. Из-за этого люди оскорбляли меня в Facebook, называли придурком или даже убийцей".

"Дурачок", "Смотри, как я умею" — стандартное начало трагической истории...", "Можно подумать, нас отцы за руль так же не сажали в детстве" — реагируют на видео российские пользователи соцсетей.

Фильм о Цое

Режиссер Кирилл Серебренников, художественный руководитель "Гоголь-центра", приступил к съемкам фильма о Викторе Цое. Об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook. Кинолента будет называться "Лето".

"Представляю себе. Ничего, кроме глумления, можно не ждать", "Этот наснимает", "Руки прочь от Цоя!" — пишут комментаторы в социальных сетях. Однако большинству интересно, что в итоге получится у Серебренникова.

Незаконная свалка в "Юбилейном"

Парк "Юбилейный" в Барнауле продолжает оставаться местом несанкционированного складирования различных отходов. 27 июля один из жителей Барнаула обнаружил там свалку шкур животных.

"Разбирайте, зима близко!", "Сатанисты снова разбушевались", "Где-то рядом подпольный мясокомбинат" — шутят барнаульцы и жалуются на ужасный запах.