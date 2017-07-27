Фото: promelektrom.ru
Полиция в Барнауле разыскивает автомобиль ВАЗ вишневого цвета в связи с наездом машины на женщину на улице Юрина.
Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла 25 июля в 15:38 в районе дома №208. Неустановленный автомобиль допустил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.
В результате аварии потерпевшая женщина получила телесные повреждения.
"За данное правонарушение группой по розыску ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу разыскивается автомобиль марки ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 вишневого цвета, капот черный, водитель — девушка", — уточняют в Госавтоинспекции.
Граждан, которые обладают информацией относительно данного ДТП, просят обращаться по телефонам: 393-605, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
Что-то я уже со счёту сбился. Это какая новость за сегодня, что сбили человека, а водитель скрылся? Не пора ли ужесточить наказание за попытки его избежать?
27.07.2017 16:58
- гость -
Сокрытие с места и так будет как отягчающее.
4ugun, ну это никого не пугает. Если было +5 лет "стандартного" режима, то я уверяю, уезжать бы стали только совсем пьяные алкаши.