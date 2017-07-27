Фото: ok.ru
Барнаулец Владимир Ткаченко, подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений своей дочери, был госпитализирован перед заседанием суда, которое должно было состояться 27 июля в 16:00.
Как сообщил порталу Amic.ru источник, знакомый с ситуацией, мужчину доставили в горбольницу №11. Также собеседник отметил, что в медучреждении состоится выездное заседание суда, где будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении Ткаченко.
Напомним, органы следствия ходатайствуют о помещении его под стражу.
На этой неделе, напомним, стало известно о задержании Владимира Ткаченко, которому инкриминируют нанесение в 2014 году своей дочери телесных повреждений, повлекших тяжкий вред ее здоровью.
Сегодня в Октябрьском районном суде Барнаула должно было состояться заседание по вопросу избрания в отношении него меры пресечения.
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Семья Ткаченко стала известна на всю страну после того, как бывшую жену Владимира — Оксану — приговорили к шести годам колонии за то, что она стреляла в экс-супруга. Сама женщина подчеркивала, что она спасала своего сына от избиения.
Вся эта история вызвала широкий общественный резонанс. В результате с материалами дела Оксаны Ткаченко ознакомился лично глава СКР Александр Бастрыкин, дав поручение внимательно проанализировать материалы уголовного дела "с точки зрения обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования".
Комментарии
Также собеседник отметил, что в медучреждении состоится выездное заседание суда, где будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении Ткаченко.
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Это уже цирк какой-то! Когда у нас Савинцев долго болел, то суд ничего не мог и ним сделать. А тут!
очканул вовик
по медичке решил съехать
но не прокатит
ибо не*
она же мать, он весь больной, нормально
А я думал, как так-то, почему без новостей о Владимере живем.
Амик, ну узнайте что за тяжкие телесные были. Сломать руку - это не тяжкое телесное.
Что он сделал -то ей?
Какие то все больные стали подозреваемые и обвиняемые???? Как суд - так я больной! Как нехорошие дела творить - почти бог!
Столько времени прошло, за эти годы в него стреляли, он был предан любимой женой, тяжелые суды, общественный резананс
Как сказал Д.А.М., shaw must go on