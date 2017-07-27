Фото: gdefon.ru
В контактном зоопарке ТК "Манеж" в Саратове леопард атаковал шестилетнего ребенка. Инцидент произошел в среду, 26 июля, пишет Life со ссылкой на сайт СК.
Предварительно установлено, что хищник напал на девочку, когда она решила с ним поиграть. В результате девочка получила повреждения в области шеи, однако сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые контролировали соблюдение правил безопасности при допуске людей к животным в зоопарке.
При этом местные СМИ сообщают, что девочку и ее брата в клетку к леопарду завела мать. Рядом не было никого из сотрудников зоопарка, однако женщину это не смутило.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Дмитрия Рассказова, женщина пришла в зоопарк с четырьмя детьми, двое из которых ее родные. Все вместе они зашли в клетку к леопарду, хотя рядом не было представителей зоопарка. Предварительно установлено, что хищник сначала напал на мальчика, а затем на девочку, добавил Рассказов.
Мать пострадавшей девочки потребовала возбудить дело в отношении владельцев зоопарка, а с самим ребенком в данный момент работают инспекторы ПНД.
Комментарии
И в Саратове идиоты есть.
Ребенка жаль.
Мать пострадавшей девочки потребовала возбудить дело в отношении владельцев зоопарка, а с самим ребенком в данный момент работают инспекторы ПНД.
Уголовное дело в первую очередь надо возбудить против матери за халатное отношение к своим детям.
я думаю, что она там когда-то работала
Леопард в КОНТАКТНОМ зоопарке ????????
"Женщина пришла в зоопарк с четырьмя детьми, двое из которых ее родные. Все вместе они зашли в клетку к леопарду.... "
Это не лечиться! Зайти в клетку к леопарду, это какой идиоткой надо быть?
27.07.2017 17:24
- гость -
...это какой идиоткой надо быть?То же подумалось.Зайти самой,с детьми(!),к леопёрду,(!!!),и обвинить в этом владельцев зверинца?!
Куда смотрел Писарев? Почему в Барнауле поставил ограждения, а в Саратове нет?
и обвинить в этом владельцев зверинца?!
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но вот теперь Вы понимаете уровень и поддержку администрации зоопарка в каком-то там Саратове и Барнауле
Леопард в КОНТАКТНОМ зоопарке ????????
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Скорее всего он маленький был. Иначе невозможно объяснить почему они в клетку зашли.
27.07.2017 17:51
- гость -
Не понимаю.