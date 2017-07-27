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Жителей России могут освободить от обязательной поверки водосчетчиков в следующем году. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление главы Росстандарта Алексея Абрамова.
Он отметил, что такое решение могут принять, если эксперимент по централизованной поверке счетчиков управляющими компаниями пройдет успешно. Абрамов уточнил, что в 2017 году он пройдет в двух городах — в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге.
По его словам, в эксперименте будет участвовать не целый город, а район или даже отдельный многоквартирный дом. При этом Абрамов подчеркнул, что речь идет о поверке счетчика без его замены.
Также он рассказал, что ведомство ведет обсуждение данной инициативы с Минстроем и Минпромторгом.
Комментарии
Платить за проверку счетчиков - кормить жуликов. Проще новый купить, хоть работяги деньги получат.