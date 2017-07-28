Пятница, 28 Июль, 07:56

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,41
€ 69,64
Brent
$ 51,5
22°
Обь
231см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Дорожный ремонт – 2017 Рост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Пятница в Алтайском крае пройдет в условиях бури и аномальной жары

, ИА "Амител"
В регионе действует сразу два штормовых предупреждения

Фото: vk.com/barneos22

Окончание рабочей недели в Алтайском крае не обещает для жителей региона хорошей погоды — в пятницу, 28 июля, ожидаются ливни с грозами и градом, а также аномальная жара.

В этой связи в крае действует сразу два штормовых предупреждения — из-за прогнозируемого ненастья и очень высоких температур.

"На большей части территории дождь, гроза, местами сильный ливневый дождь, град", — сообщают синоптики. Днем в крае +24...+29 градусов, местами до +34 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров, при грозах шквалистое усиление до 25 метров.

В Барнауле также ожидаются ливни, грозы и град. Днем в краевой столице +27...+29 градусов. Ветер при порывах будет достигать 20 метров в секунду.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

28.07.2017 07:48
Владимир

Работаю пчеловодом поведение пчел в последние года кардинально меняется в связи с изменениями климата.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
07:50
Парад теплоходов пройдет на Телецком озере по случаю Дня ВМФ 0
07:33
Директор "Рельефа" Алексей Меркулов о спорте, бизнесе и как все успевать 0
07:24
Оладьи, супы и коктейли: четыре необычных и полезных блюда из огурцов 0
07:03
Коттедж с витражами и теплыми полами продают в Барнауле за 11,3 млн рублей 2
06:48
Задай вопрос про гепатит! 1
06:32
Лица великого конфликта: воспоминания о Первой мировой войне в фотографиях 0
06:23
Пятница в Алтайском крае пройдет в условиях бури и аномальной жары 1
06:01
Ничего, кроме правды: каким на самом деле был Василий Шукшин? 0
05:01
Когда дело принципа: похитителя флага Следственного комитета нашли быстро 0
04:01
Деревья сталинградских вдов на Мамаевом кургане вырубили ради автостоянки 1
03:01
Фотоновости. Китайцы сплавились по горной реке в костюмах миньонов 0
02:01
Сборная Бразилии по футболу берет уроки русского языка перед ЧМ-2018 0
01:10
Путин повысил порог долга для запрета на выезд за границу 0
00:59
Погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Сергей Петросян 0
23:38
Forbes: Билл Гейтс потерял статус богатейшего человека в мире 0
23:26
Обвиняемая по делу "пьяного мальчика" осталась под стражей 0
23:04
Оздоровили массажем: женщине сломали позвоночник в спа-салоне 0
22:44
Эксперты Кудрина предложили провести земельную реформу для "высокой отдачи" 0
22:17
Роскосмос с помощью нового спутника устроил фотосессию берегу Турции 0
22:11
Когда-то придется ответить: Путин назвал санкции США хамством и пригрозил 2
21:36
"Скорая", перевозившая велосипедистку, сбила велосипедистку 2
21:15
Хлеб с наценкой в 1943% нашли в школьных столовых Екатеринбурга 0
21:01
Порошенко пригрозили "силой народной" утопить в "золотом унитазе" 0
20:39
Завершается восстановление двух фонтанов в Барнауле 0
20:15
Фотоновости. ДТП с двумя грузовиками произошло на трассе Барнаул - Бийск 0
20:01
Прокуратура наказала сделать "Улыбку" шире 1
19:43
Ребенок за рулем и незаконные свалки "Юбилейного": что обсуждают соцсети 0
19:34
Песков: Кремль не интересует лишение Саакашвили гражданства Украины 0
19:23
Вторая волна активности клещей ожидается в Алтайском крае 0
19:04
Коротко о главном: судьба старого моста, чума и домашний арест Ткаченко
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 июля
18:54
Терминатор по-новосибирски: мужчина украл у работников обувь и телефон 0
18:34
Барнаулец получил условный срок за угрозу убийством сожительнице 0
18:06
Путин подписал запрет уклонистам работать на госслужбе в течение 10 лет 4
17:52
Владимира Ткаченко отправили под домашний арест 2
17:34
Россиян предложили освободить от поверки счетчиков в 2018 году 2
17:23
Фотоновости. Капитальный ремонт улицы 50 лет СССР завершили в Барнауле 0
17:14
Леопард напал на шестилетнюю девочку в саратовском зоопарке 12
17:01
Владимира Ткаченко госпитализировали перед заседанием суда в Барнауле 8
16:50
Вишневый ВАЗ с черным капотом ищут в Барнауле после наезда на женщину 4
16:32
Отца, скрывшегося со своим ребенком, разыскивают приставы на Алтае 1
16:24
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершопов 2
16:13
Водитель бетономешалки устроил ДТП на Чуйском тракте в Горном Алтае 0
16:05
Мару Багдасарян задержали в Москве за рулем после пожизненного лишения прав 27
15:52
Министр спорта пожелал Сергею Шубенкову быть готовым к давлению в Лондоне 3
15:42
Жительница Барнаула предстанет перед судом за экстремистские посты в сети 4
15:33
Подробности гибели мужчины на Змеиногорском тракте сообщили в полиции 1
15:23
"Киномир" откроет кинотеатр на восемь залов в ТРЦ "Галактика" в Барнауле 8
15:15
Семилетняя девочка ранила убийцу своей матери под Иркутском 2
15:12
Пешеход погиб под колесами автомобиля на Чуйском тракте в Горном Алтае 0
15:04
Памятник солисту Linkin Park предложили установить в Новосибирске 10

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.