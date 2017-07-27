Путин подписал запрет уклонистам работать на госслужбе в течение 10 лет

Фото: in-voskresensk.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий 10-летний запрет на замещение должностей государственной гражданской и муниципальной службы для граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных оснований. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
10-летний запрет на замещение должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы для уклонистов будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года — с момента введения данного запрета.
В настоящее время такой запрет действует без ограничения срока его действия, однако такой, бессрочный, характер запрета постановлением Конституционного суда РФ от 30 октября 2014 года № 26-П признан не соответствующим Конституции РФ.
Законом регламентируется порядок уведомления руководителей соответствующих органов и организаций о вынесении заключения призывной комиссии о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований и порядок уведомления ими военного комиссариата о принятых мерах по увольнению такого гражданина.
Также закон прописывает порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.
Комментарии
Сам уклонист. Себе приговор подписал.