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Путин подписал запрет уклонистам работать на госслужбе в течение 10 лет

, ИА "Амител"

Фото: in-voskresensk.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий 10-летний запрет на замещение должностей государственной гражданской и муниципальной службы для граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных оснований. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

10-летний запрет на замещение должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы для уклонистов будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года — с момента введения данного запрета.

В настоящее время такой запрет действует без ограничения срока его действия, однако такой, бессрочный, характер запрета постановлением Конституционного суда РФ от 30 октября 2014 года № 26-П признан не соответствующим Конституции РФ.

Законом регламентируется порядок уведомления руководителей соответствующих органов и организаций о вынесении заключения призывной комиссии о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований и порядок уведомления ими военного комиссариата о принятых мерах по увольнению такого гражданина.

Также закон прописывает порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.07.2017 18:13
- гость -

Сам уклонист. Себе приговор подписал.

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