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Владимира Ткаченко отправили под домашний арест

, ИА "Амител"
Данная мера пресечения избрана в отношении него на два месяца

Фото: Катунь 24

Барнаулец Владимир Ткаченко проведет два месяца под домашним арестом — такую меру пресечения избрал в отношении него суд в четверг, 27 июля.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, также мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений своей дочери.

Напомним, что перед заседанием суда Ткаченко доставили в больницу из-за ухудшившегося состояния здоровья. Суд, приняв во внимание его самочувствие, определил его под домашний арест, хотя следствие ходатайствовало о помещении мужчины под стражу.

О задержании Владимира Ткаченко стало известно на этой неделе. Горожанину инкриминируют нанесение своей дочери телесных повреждений, повлекших тяжкий вред ее здоровью. Само преступление было совершено несколько лет назад.

Наш портал неоднократно сообщал о том, что барнаульская семья Ткаченко стала известна на всю страну после того, как бывшую жену Владимира — Оксану — приговорили к шести годам колонии за то, что она стреляла в экс-супруга.

Читайте также: Владимира Ткаченко задержали в Барнауле по делу об избиении дочери

Сама Оксана Ткаченко подчеркивала, что она спасала своего сына от избиения.

На фоне широкого резонанса этой истории с материалами дела Оксаны Ткаченко ознакомился лично глава СКР Александр Бастрыкин, поручив внимательно проанализировать материалы уголовного дела.

Что же касается уголовного дела в отношении Владимира Ткаченко, то ранее его расследованием занималась полиция.

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Комментарии

27.07.2017 17:57
- гость -

Два месяца домашнего ареста Ужас!

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