Воскресенье, 30 Июль, 08:08

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,54
€ 69,68
Brent
$ 51,5
21°
Обь
219см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Дорожный ремонт – 2017 Рост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

"Друг в беде не бросит!": гифки о самой настоящей дружбе

, ИА "Амител"
К Международному дню дружбы Amic.ru собрал забавные гифки с миньонами, которые отражают главные черты друзей

30 июля празднуется Международный день дружбы. Пожалуй, никто настолько не понимает в дружбе, в том, как важно вовремя подставить плечо другому или совместно отдохнуть и посмеяться, как миньоны.

Amic.ru собрал гифки с этими забавными мультяшками и сделал из них образ типичного друга. Смотрим, узнаем себя и своих друзей.

Друг всегда поддержит любое твое начинание. Например, желание стать рок-звездой, даже, если невооруженным глазом видно, что музыка — это совсем не твое.

Друг — это личная скорая помощь в любых ситуациях.

Поэтому, если что-то выбило тебя из колеи, друг всегда оказывается рядом и приводит тебя в чувства.

Он поделится последней рубашкой (или шарфом, или печенькой), лишь бы у тебя все стало хорошо. Он, практически, твоя вторая мама.

И если твое настроение "ни к черту", друг всегда будет стараться поднять его. Любыми способами!

И у него все непременно получится, потому что он знает, как заставить тебя искренне смеяться.

А еще с другом ты непременно разделяешь радость от победы любимой команды.Не важно какой спортивной или музыкальной.

Друг непременно пойдет с тобой в кино. Даже на фильм, который ему не нравится, и будет с неподдельным интересом смотреть его. Он же друг!

Однако ни одна дружба не обходится без ссор. Вы непременно будете ругаться, не соглашаться друг с другом и даже драться.

Но, как это заведено у лучших друзей, вы тут же помиритесь. Потому что на друга нельзя так просто взять и обидеться!

После примирения вы решите, что нужно дружбу укрепить и отправитесь на встречу приключениям или на вечеринку.

А еще другу ты доверяешь на все 100 %! У него просто не бывает плохих и неразумных идей. Все его задумки легко поддерживаются тобой. Доверие — это одна из главных составляющих крепкой дружбы.

И в такой важный день, как день рождения, друг является главным гостем и главным сюрпризом торжества. Он может позволить себе прийти без подарка — и ты будешь рад ему, или, наоборот, он может устроить грандиозный сюрприз для тебя. Друг — непредсказуем.

Как ни крутите, друзья — это наша вторая семья, с ними мы являемся самими собой, веселимся, расслабляемся, знаем, что нас не подведут, а всегда поймут и поддержат.

Amic.ru поздравляет всех с Международным днем дружбы. Берегите друзей!


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:05
"Друг в беде не бросит!": гифки о самой настоящей дружбе 0
07:34
Ядреная медовуха и милые пчелы: чем удивили французов русские пасеки? 1
07:03
Коттедж с бассейном и библиотекой продают в Барнауле за 15,5 млн рублей 0
06:32
Дожди с грозами ждут жителей Алтайского края 30 июля 0
06:01
Девушки и машины: женское лицо автофестиваля Parkking 2017 в Барнауле 0
23:07
Путин помиловал двух женщин, осужденных за госизмену 1
22:13
СК раскрыл подробности убийства борца Юрия Власко в Бурятии 0
21:12
Украинский грузовой самолет разбился в Африке 0
20:18
Академик Юрий Рыжов скончался в Москве 0
19:58
Фотоновости. Как проходит фестиваль Parkking в Барнауле 0
19:28
Машина превратилась в груду металла после аварии в Бийске 0
18:54
Дождь, гроза и град ждут жителей Алтайского края 30 июля 0
18:33
Бийчанин съел грибов и впал в кому - СМИ 0
17:53
Два человека погибли в ДТП на алтайской трассе 0
17:30
Волонтеры более недели ведут поиски жителя Барнаула 0
16:54
Спасатели нашли в одной из квартир Новосибирска змею. Видео 0
16:28
Дважды попавший под машины мужчина погиб в Рубцовске - очевидцы 2
15:58
СМИ: четыре россиянина пострадали при пожаре в турецком отеле 2
15:25
Полицейские разыскивают 29-летнего жителя Алтайского края 0
14:52
Порядка 400 человек эвакуировали из горящего здания отеля в Турции 0
14:25
Власти Барнаула взяли на контроль коммунальные проблемы двух поселков 5
13:59
Озеро Михайловское расчистят в Алтайском крае 3
13:30
Саакашвили назвал Порошенко "банальным торгашом" 1
12:54
Корабль "Союз МС-05" с экипажем пристыковался к МКС 2
12:29
Три улицы отремонтируют в поселке под Барнаулом 7
11:59
Китаянка сделала пластическую операцию, чтобы не платить кредит 1
11:30
Фотоновости. Ураган обрушился на Советский район в Алтайском крае 6
10:58
Около 30 человек пострадали из-за столкновения парома с пирсом в Нью-Йорке 0
10:29
Макфол назвал несправедливыми ответные санкции РФ против США 23
09:58
Летящая в небе ракета-носитель "Союз-ФГ" удивила жителей Барнаула 4
09:28
Российский пловец Чупков не считает американских спортсменов непобедимыми 0
08:58
Авария с участием автомобиля Hummer произошла в Барнауле - очевидцы 10
08:27
Фестиваль вареника пройдет в Алтайском крае 29 июля 2
08:22
Как многодетным семьям края получить деньги на подготовку детей к школе? 2
08:06
Секреты русской кухни: солим и маринуем огурцы необычными способами 8
07:47
Злой гений Дуче: малоизвестные факты о Бенито Муссолини 5
07:24
Как устроить оригинальное свидание и куда сводить девушку в Барнауле? 12
07:03
Таунхаус в санаторной части Барнаула продают за 13 млн рублей 2
06:44
Фотоновости. Алтайские заключенные угощали родственников чаем и конфетами 3
06:23
Алтайское чудо природы: чем полезен отдых на Малиновом озере? 0
06:01
Грозовой шторм и "похолодание" прогнозируют в Алтайском крае 29 июля 0
05:01
Археологи нашли на Алтае древнюю косторезную мастерскую майминцев 0
04:01
Дорогу, где застряла скорая с пациентом, ремонтируют уже три года 2
03:01
Житель Алтая, угрожавший убийством матери, предстанет перед судом 0
02:03
Строящееся здание в Барнауле тушили более 20 человек 0
01:25
Рогозин посвятил стих чиновникам, не пустившим его самолет в Кишинев 7
01:13
Пьяный водитель протаранил пешеходов на тротуаре в Хельсинки 1
00:51
Очевидцы: мотоциклиста сбили на улице Мамонтова в Барнауле 0
22:55
Американец убил жену на круизе, посвященном убийствам 3
22:38
"Ждите ответа, гады": Рогозин предупредил Румынию за недопуск его самолета 18

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.