30 июля празднуется Международный день дружбы. Пожалуй, никто настолько не понимает в дружбе, в том, как важно вовремя подставить плечо другому или совместно отдохнуть и посмеяться, как миньоны.

Amic.ru собрал гифки с этими забавными мультяшками и сделал из них образ типичного друга. Смотрим, узнаем себя и своих друзей.

Друг всегда поддержит любое твое начинание. Например, желание стать рок-звездой, даже, если невооруженным глазом видно, что музыка — это совсем не твое.

Друг — это личная скорая помощь в любых ситуациях.

Поэтому, если что-то выбило тебя из колеи, друг всегда оказывается рядом и приводит тебя в чувства.

Он поделится последней рубашкой (или шарфом, или печенькой), лишь бы у тебя все стало хорошо. Он, практически, твоя вторая мама.

И если твое настроение "ни к черту", друг всегда будет стараться поднять его. Любыми способами!

И у него все непременно получится, потому что он знает, как заставить тебя искренне смеяться.

А еще с другом ты непременно разделяешь радость от победы любимой команды.Не важно какой спортивной или музыкальной.

Друг непременно пойдет с тобой в кино. Даже на фильм, который ему не нравится, и будет с неподдельным интересом смотреть его. Он же друг!

Однако ни одна дружба не обходится без ссор. Вы непременно будете ругаться, не соглашаться друг с другом и даже драться.

Но, как это заведено у лучших друзей, вы тут же помиритесь. Потому что на друга нельзя так просто взять и обидеться!

После примирения вы решите, что нужно дружбу укрепить и отправитесь на встречу приключениям или на вечеринку.

А еще другу ты доверяешь на все 100 %! У него просто не бывает плохих и неразумных идей. Все его задумки легко поддерживаются тобой. Доверие — это одна из главных составляющих крепкой дружбы.

И в такой важный день, как день рождения, друг является главным гостем и главным сюрпризом торжества. Он может позволить себе прийти без подарка — и ты будешь рад ему, или, наоборот, он может устроить грандиозный сюрприз для тебя. Друг — непредсказуем.

Как ни крутите, друзья — это наша вторая семья, с ними мы являемся самими собой, веселимся, расслабляемся, знаем, что нас не подведут, а всегда поймут и поддержат.

Amic.ru поздравляет всех с Международным днем дружбы. Берегите друзей!