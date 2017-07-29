Если фантазии в организации романтических встреч хватает только на поход в суши и посиделки в местных пабах, советуем прочитать наш гид по самым интересным местам Барнаула и удивить свою избранницу оригинальным свиданием.

Развлечь

Если вести девушку на свидание в кино, то пусть это будет Love hall кинотеатра "Пионер", с уютными диванчиками для двоих. Здесь можно почувствовать себя только наедине, как будто смотрите фильм дома, несмотря на то, что в зале вы, вероятнее всего, будете не единственными зрителями.

Также можно отправиться на свидание в барнаульский зоопарк. Здесь можно погулять, увидеть редких животных и сделать отличные снимки на память. Для романтических встреч подойдет и дендрарий с сотнями необычных растений, десятками таинственных тропинок и отличным видом на реку Обь.

Для тех, кто любит развлечение поактивнее, подойдет боулинг, благодаря естественным эмоциям, которые проявляются во время игры, человека можно будет узнать гораздо лучше. А по-настоящему командообразующим свиданием станет посещение веревочного парка.

Удивить

Отличной идеей для свидания станут конные прогулки в парк-отеле "Чайка", романтика и возможность почувствовать себя героями романа 19 века вам обеспечены.

А если вы и ваша дама не боитесь высоты, попробуйте подняться в небо на воздушном шаре. В Барнауле такую услугу предоставляет компания "ВзлетайАлтай".

Накормить

Если вы думаете над выбором кафе, то проведите вечер в ресторане "Лофт", который находится на 16-м этаже ТОЦ "Гулливер" — из его окон открывается отличный вид на город, и лучше всего здесь проводить свидания вечером, когда Барнаул загорается множеством огней.

Очень уютным местом для ужина станет "Кафе Де Ляфе" — это сырный ресторан с достойным выбором вина. Если к подобным напиткам барышня равнодушна или попросту до них еще не доросла, угостите ее оригинальным молочным коктейлем в новой бургерной "Мяsо" — напитки здесь украшают сладкой ватой, сникерсами, печеньем и различными яркими посыпками.

Настоящим приключением для вас обоих станет посещение ресторана-квеста "В темноте", где вы сможете не только поесть, но и совместно решить различные загадки.

Бесплатно

Удачно ли пройдет свидание, от объема вложенных в него инвестиций не зависит, поэтому с девушкой можно просто прогуляться по аллее на проспекте Ленина. Особенно красиво здесь вечером, когда включаются фонари. А закончить прогулку можно на речном вокзале и полюбоваться на подсветку моста, либо на новой лестнице, ведущей к Нагорному парку.

А если у вас есть автомобиль и позволяет погода, свозите девушку на набережную отеля-ресторана "Заречье" послушать шум реки, посмотреть на воду и просто побыть подальше от городской суеты.