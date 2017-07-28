Читатели ИА "Амител" жалуются на то, что купить в Барнауле экзотические фрукты, привезенные из жарких стран, этим летом дешевле, чем выращенные на Алтайской земле ягоды. Корреспонденты ИА "Амител" прошлись по рынкам Барнаула и выяснили, по какой цене нынче продается варенье из малины и вишни.

Золотая ягодка

Продавцы на рынках утверждают, что лето 2017 года подвело садоводов: мало кто может похвастаться хорошим урожаем ягоды. Особенно дорогими являются малина и вишня. Но, как водится, для кого-то это минус, а кто-то использует ситуацию с выгодой.

На Новом рынке стоимость полулитрового стакана малины и смородины варьируется от 100 до 130 рублей. Столько же — вишни. Ведерко из-под майонеза обойдется любителю малины в 250 рублей.

"Что ж так дорого?" - удивляется покупатель.

"Так а что поделать? Мало малинки, и та уже отходит", — печалится продавец.

"Золотое варенье будет", — вздыхает жительница Барнаула Елена и рассказывает, что уже успела купить три килограмма абрикосов, которые ей обошлись гораздо дешевле 300 рублей.

За стакан черники продавец берет 130 рублей. За 100 рублей готова отдать бруснику под вечер сельчанка, приехавшая поторговать: "Берите за 100, нам уже уезжать пора".

При этом килограмм привезенной из жарких стран сливы стоит 70 рублей. Килограмм абрикосов в киоске, где торгует житель южной страны, отдают за 70 рублей. Если берешь 10-килограммовый ящик, готовы отдать и еще дешевле – от 50 рублей, как сторгуешься.

Килограмм персиков в киоске стоит 140 рублей. И именно их и приобретает молодая женщина, которая перед этим интересовалась ценой на вишню.

Пенсионерка Лидия Николаевна рассказывает, что уже наварила для внуков в этом году "экзотического" варенья: "Что поделать, будем этой зимой есть варенье из абрикосов и сливы. Хотя немного малины тоже взяла — чтоб простуду сладко было лечить" , — говорит Лидия Николаевна.

А вот цена на яблоки на уровне прошлого года — около ста рублей за килограмм.

Овощи

За "кучку" из небольших огурцов бабушки-торговки просят от 25 до 40 рублей. Все зависит от места торговли и времени покупки. Например, на Соцпроспекте напротив кинотеатра "Мир" — подороже. На Новом рынке — подешевле.

"Это килограмм? Нет? Четыре огурчика стоят 40 рублей?" — удивляется покупатель.

"Почему четыре? Пять!" — обижается продавец.

За килограмм баклажанов бабушка на рынке Докучаево просит 40 рублей, один кабачок готова отдать за 30 рублей.

С помидорами история отдельная. В среднем килограмм этой ягоды в киоске можно приобрести за 60-90 рублей, зависит от сорта.

Как обычно под вечер товар дешевеет на глазах: пятилитровое ведерко огурцов женщина готова отдать за 200 рублей. "Девушка, возьмите за 180!" - кричит вдогонку продавец.

За углом дешевле

Не секрет, что многие готовы переплачивать за "домашние" овощи "только что с грядки". Этой слабостью покупателей вовсю пользуются продавцы.

Корреспондент ИА "Амител" стал свидетелем того, как бойкие бабушки-старушки, торгующие "своими" помидорчиками на проспекте Социалистическом, рядом за углом покупали помидоры за 65 рублей в палатке у гостя из ближнего зарубежья, а потом выкладывали на своих лотках в качестве "домашних".

"Маленькие по 250 рублей килограмм, крупные — 350", — отвечала интересующемуся гражданину одна из таких "бабушек".

Погода на урожай не повлияла

"Уверяю вас, урожайность в Алтайском крае на уровне прошлых лет, — сообщил корреспонденту ИА "Амител" председатель союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков. — Дожди и ливни не нанесли существенного урона культурам региона".

Эксперт отмечает, что Алтайский край – территория обширная, и если что-то не уродилось в одном месте, в другом районе имеется хороший урожай.

В целом же в районе Барнаула в этом году отмечается снижение урожая вишни. А вот количество малины, смородины и других ягод такое же, как обычно.

Если урожая нет, то это скорее не погодный фактор, а человеческий, отмечает Марков.

"При нормальном уходе урожай не хуже, чем в прошлом году. Да, бывает снижение урожая, когда старые сорта, загущенность, отсутствие полива во время засухи в начале июня — все это и привело к таким последствиям. Но это человеческий фактор. Нормальный садовод высаживает несколько сортов. Год на год не приходится — какой-то сорт устойчив к засухе, какой-то к дождям. Рекомендую садоводам набираться практического опыта. Читать специальную литературу, спрашивать советов у опытных садоводов. Применять сорта и саженцы районированные, именно для Алтайского края", — говорит специалист.

Также Марков сообщил, что в этом году садоводам следует готовиться к хорошему урожаю яблок-полукультурок. Порадует огородников и урожай картофеля.