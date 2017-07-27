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В Барнауле суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в угрозе убийством экс-сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Отмечается, что на суде подсудимый и потерпевшая заявили, что хотят прекратить уголовное дело из-за примирения, но гособвинитель возразил против этого, поскольку барнаулец уже не раз привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством экс-сожительнице. Все дела были прекращены в суде за примирением сторон.
Судья согласился с позицией прокурора и назначил мужчине наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно, а также обязал его не менять место жительства без уведомления спецоргана и дважды в месяц приходить на регистрацию.
Приговор вступил в законную силу.
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