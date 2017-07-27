Фото: gdefon.ru
Сотрудники УТ МВД РФ по СФО задержали мужчину, которого подозревают в краже обуви, мобильного телефона и ноутбука у работников железной дороги. В данный момент злоумышленник находится под стражей, передает пресс-служба управления.
Уточняется, что работники путевой ремонтной бригады со станции Черепаново обратились в Линейный отдел МВД на станции Инская. Они заявили, что у них украли личные вещи. По словам потерпевших, приехавших из Рубцовска, их на время работ поселили в специальные вагоны. Когда строители утром проснулись, то во время сборов на работу обнаружили пропажу трех пар кроссовок, ноутбука и смартфона.
Прибывший на место происшествия эксперт-криминалист нашел на земле след от мужского ботинка. При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Рисунок следа обуви мужчины совпал с тем, что был найден на месте преступления.
Задержанный признался, что одну пару кроссовок он смог выменять на пиво, ноутбук продал таксисту за 1,5 тысячи рублей, а смартфон сдал в ломбард за 500 рублей. Вырученные деньги мужчина потратил на алкоголь.
Все похищенные вещи были изъяты, вскоре они будут возвращены владельцам.
В пресс-службе УТ МВД России по СФО добавили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.
Комментарии