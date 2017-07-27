В Панкрушихинском районе Алтайского края проверили детский сад "Улыбка", в котором, как заявили родители воспитанников, нарушались права детей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
"Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты — для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) — не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка", — говорится в сообщении.
В ходе проверки детского сада "Улыбка" установлено, что в нарушение закона площадь игровых комнат младшей, средней и старшей групп на одного воспитанника составляла менее установленной нормы, что нарушало права детей на сохранение и укрепление здоровья.
В целях устранения нарушений закона прокурором района заведующей дошкольного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к расширению площади игровых комнат.
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