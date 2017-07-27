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Еще одна волна активности клещей ожидается в Алтайском крае с середины августа. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
Жителям края советуют брать с собой репелленты в случае, если они собираются в лес, на дачу или за грибами. При этом наносить средства защиты нужно правильно — замкнутыми полосами. Также вероятность присасывания клещей снизят защитная одежда и регулярные осмотры.
Отмечается, что за минувшую неделю в краевые поликлиники с жалобами на присасывание клещей обратились 159 человек. Всего с начала сезона активности клещей в медучреждения обратились 10 тысяч 254 человека, из которых 2 тысячи 866 — дети.
В столице региона с начала эпидсезона зарегистрировано 2998 человек (437 детей), которые обратились в больницы по поводу присасывания клещей. Всем детям ввели иммуноглобулин и установили медицинское наблюдение.
Сейчас в стационарах региона находятся двое жителей Алтайского края с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. Подчеркивается, что они не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медорганизации для решения вопроса о введении иммуноглобулина. С начала эпидсезона диагноз "клещевой энцефалит" подтвердили у 14 взрослых жителей края.
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