В Барнауле на территории Индустриального района ведутся работы по восстановлению двух фонтанов на перекрестках улиц Георгиева и 50 лет СССР, Антона Петрова и Попова. Об этом сообщается на официальном сайте города.
Рабочие уже отреставрировали чаши фонтанов, заменили облицовку, покрасили малые архитектурные формы. Завершается восстановление водо- и электроснабжения.
Вблизи фонтанов продолжаются работы по обновлению тротуарной плитки. В планах - асфальтирование подходных путей, санитарная обрезка деревьев и кустарников на прилегающей территории, замена урн.
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