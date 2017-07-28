Задай вопрос про гепатит!

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Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается сегодня, 28 июля. Главной целью учреждения этой даты стало стремление увеличить число знающих об угрозе различных форм гепатита.
В студию "Эха Москвы в Барнауле" на программу "Тема дня" придет Валерий Шевченко, главный внештатный специалист-инфекционист министерства здравоохранения Алтайского края, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии Алтайского государственного медицинского университета.
Что такое гепатит? Какие разновидности этой болезни существуют? Можно ли избавиться от коварного заболевания?
На эти и другие вопросы Валерий Владимирович ответит в прямом эфире сегодня, 28 июля, в 17:00.
Свои вопросы вы можете оставить в комментариях или прислать на адрес электронной почты news@amic.ru.
Комментарии
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Осенний ветер срывает листья
и на асфальт их гнить!
В этих листьях я вижу лица -
у них у всех гепатит!