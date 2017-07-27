Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина в докладе "Земля для людей" пришли к выводу, что земля в России является преградой для роста благосостояния граждан, пишет "Газета.ru".
В ЦСР предложили начать земельную реформу. "Российская земля используется с низкой отдачей — вместо того чтобы быть важнейшим источником и инструментом развития, она превратилась в барьер на пути устойчивого роста и повышения благосостояния граждан, муниципальных образований, регионов и страны в целом", — уточняют эксперты.
Подчеркивается, что владение землей приносит много рисков и гражданам. Ненадлежащее состояние земельного кадастра не выполняет ни одной из своих важнейших функций по защите прав на землю, обеспечению сбора земельных платежей, снабжению полной информацией для управления территорией, привлечению инвестиций для ее развития и повышения капитализации предприятий, а многочисленные земельные споры порождают социальную напряженность в обществе.
"Никаких рыночных механизмов, которые урегулировали бы конфликт между сельским хозяйством и строительством с пользой для муниципальных бюджетов, не применяется, четких процедур и критериев принятия решений нет, зато есть барьеры получения информации и богатая почва для коррупции при смене назначения земель", — добавляется в докладе.
Эксперты уверены, что земля в России так и не стала полноценным экономическим активом для граждан: абсолютное большинство участков все еще не имеет границ, что затрудняет осуществление сделок, имеются ограничения в получении кредита под залог участка, а местные бюджеты получают мало доходов от продажи или аренды государственной и муниципальной земли и от земельных налогов на землю.
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