Фото: avito.ru
Коттедж площадью 280 квадратных метров, расположенный на участке в пять соток в барнаульском поселке Солнечная Поляна, выставили на продажу за 11,35 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом из красного кирпича находится на улице Жемчужной. Имеется два этажа и полуподвал.
Внутри расположены четыре комнаты, прихожая, кухня, гардеробная, два санузла.
"Витражи на два этажа, теплые полы в полуподвале, на первом и втором этажах, частичная отделка, удобная планировка комнат", — отмечает продавец коттеджа.
Также имеется гараж на два автомобиля. Участок огорожен кованым забором, территория благоустроена плиткой.
Комментарии
Сначала нужно закончить внутреннюю отделку. Потом может за 8 млн и можно будет продать
Дом из красного кирпича находится на улице Жемчужной
сами там саморезы собирайте и блоки растаскивайте.