В Магнитогорске машина скорой помощи, перевозившая сбитую КамАЗом велосипедистку, сбила женщину на велосипеде, сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД Магнитогорска.
Как отмечается, вторая велосипедистка ехала на велосипеде в наушниках на зеленый сигнал светофора и не слышала сирены. Ударом ее отбросило на проезжую часть.
В это время рядом находилась другая машина скорой помощи. Медики подобрали женщину и отвезли в больницу.
Девушка, сбитая КамАЗом, скончалась в реанимации, несмотря на все усилия врачей. Вторая велосипедистка осталась жива, но с черепно-мозговой травмой.
По факту двух ДТП полиция проводит проверку.
Комментарии
Запретить велосипедистов на дорогах общественного пользования, особенно в наушниках.