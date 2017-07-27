Получены первые снимки, сделанные с российского спутника "Канопус-В-ИК", предназначенного для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте Роскосмоса.
"Сегодня, 27 июля, получены первые снимки участков земной поверхности. По предварительной оценке специалистов, качество полученных снимков удовлетворяет требованиям заказчика", — говорится в сообщении.
В качестве подтверждения приводятся две фотографии берега Антальи.
Отмечается, что аппаратура, установленная на спутнике, позволяет получать качественно новую информацию благодаря более высокому пространственному разрешению.
"Главным достоинством прибора является способность обнаруживать малоразмерные очаги пожара площадью всего 25 кв. м, что значительно упрощает борьбу с ними", — подчеркнули на сайте корпорации.
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