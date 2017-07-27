Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров заявил, что страна в условиях санкций ведет себя сдержанно и терпеливо, но в какой-то момент ей придется ответить на хамство, сообщает LIFE.
"Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны", — сказал Путин.
Ранее конгрессмены США приняли законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Теперь документ должен рассмотреть сенат. Затем новые санкции подпишет президент Дональд Трамп, который уже заявил о готовности поставить подпись.
26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль воздержится от формулировок в отношении новых санкций США, пока они не получили статус закона. Он также отметил, что решение об ответе США примет исключительно Путин.
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