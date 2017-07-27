Следственный комитет Свердловской области начал проверку несчастного случая с жительницей Екатеринбурга, которой в местном спа-салоне во время тайского массажа сломали позвонок.
Пострадавшая в настоящее время прикована к постели и проходит курс лечения. Постельный режим ей прописали на месяц.
В самом спа-салоне заверили, что для такого массажа хруст во время самого массажа с последующими многодневными болями — это нормально. Вину не признают.
"Организована доследственная проверка по сообщению СМИ об оказании услуг ненадлежащего качества в спа-салоне. Согласно публикациям, во время сеанса массажистка слишком сильно согнула спину посетительницы. Пострадавшая обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом позвонка", — сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент случился 7 июля, уже на следующий день женщина обратилась в городскую полицию с заявлением по поводу случившегося. Сейчас следователи изучают материалы.
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