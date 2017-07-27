Московский областной суд признал законным арест Ольги Алисовой, которая обвиняется в том, что по неосторожности насмерть сбила шестилетнего Алексея Шимко в Балашихе, сообщает RT.
Адвокат Алисовой заявил, что будет обжаловать решение Мособлсуда. Сама Алисова считает ДТП несчастным случаем.
Во время заседания суда Алисова посетовала на усиленное внимание журналистов к процессу и заявила, что "пресса испортила ей жизнь".
"Я против присутствия СМИ на процессе. Они мне в последнее время всю жизнь испортили", — сказала Алисова. По ее просьбе журналисты были удалены с заседания.
26 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Алисова была арестована 6 июля, хотя резонансное ДТП произошло еще в апреле.
Алисова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса России "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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