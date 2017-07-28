Фото: kiavrn.ru
ТОП-10 самых продаваемых в России иностранных автомобилей по итогам первого полугодия 2017-го назвало агентство "Автостат".
Первое место в рейтинге заняла корейская модель KIA Rio, которую за шесть месяцев приобрели 46,2 тысячи россиян.
На второй строчке - Hyundai Solaris (32,7 тысячи штук). Третье место у Hyundai Creta с результатом 24,1 тысячи штук.
Четвертое место у Volkswagen Polo (21,7 тысячи штук), пятое – у Renault Duster (19,8 тысячи штук).
Шестую строчку автомобильного хит-парада занял кроссовер Toyota RAV4 (16,0 тысяч штук).
На седьмом месте расположился автомобиль Chevrolet Niva (14,4 тысячи штук). На восьмом месте находится Renault Kaptur (14,1 тысячи штук), на девятом — Toyota Camry (14,0 тысяч штук).
Замыкает десятку Skoda Rapid (13,9 тысячи штук).
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