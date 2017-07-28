Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении порога задолженности, после которого устанавливается запрет на выезд за границу. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Теперь порог составит 30 тысяч рублей вместо прежних 10 тысяч.
Новые правила будут действовать не для всех. Исключения сделаны для должников по алиментам, а также требований о возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением.
Предусмотрено ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за рубеж должников, погасивших свои задолженности. Обмен данными будет осуществляться в электронном виде.
Комментарии