В Волгограде в рамках реконструкции парка у Мамаева кургана, также известного, как парк сталинградских вдов, вырубили все деревья.

Парк был расположен (уже был расположен) у подножия Мамаева кургана. Теперь парк сталинградских вдов вырублен окончательно и бесповоротно. Голая территория и тяжелая техника, которая теперь работает на огромном участке. Подробно этой темой занимается издание "Блокнот Волгоград".

Еще одно местное издание издание "В1.ру" пишет, что на освободившемся месте также якобы предполагается разместить медиацентр для телевидения и прессы, освещающих матчи чемпионата мира по футболу. Это помимо парковки, которая также пригодится к соревнованиям. После там построят еще и выставочный комплекс, но уже после мундиаля.

Работы проводятся к чемпионату мира по футболу, который пройдет в том числе и в Волгограде в 2018 году. Недалеко от Мамаева кургана как раз строится стадион "Волгоград-Арена", на котором будут проходить матчи.

Позиция же властей примерно следующая: территория находится за границами мемориального комплекса Мамаев курган, и никакого парка вдов здесь никогда не было. Общественники негодуют. "По нашей информации, государственная историко-культурная экспертиза перед проведением работ не проводилась, также мы не видели и самого проекта", — пояснил V1.ru председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

Также утверждается, что на территории росли одни кусты, кустарники да кустики. Однако, если судить по фотографиям, там была далеко не только дикая сирень и очаги подорожника.

Впрочем, по сообщениям местных жителей, парк реально был довольно-таки запущен. Но чиновники неоднократно обещали привести все в порядок без вырывания деревьев и уничтожения светлой памяти, о которой вспоминают раз в году с болью в сердце, а потом хоть трава не расти. По всей видимости, потом те самые чиновники, которые еще в мае шарились по городу с георгиевскими лентами на пиджаках и с благодарностью к ветеранам в заплаканных глазах, решили, что парк конкретно портит вид города, делая его непрезентабельным. А ведь впереди еще и чемпионат мира.

Возможно и таблички вновь появятся, но уже другие. Не старые ненужные типа "...эти березки посажены в память о гвардейцах", а новые: "В парке у Мамаева кургана посадил березку губернатор..." и "Посадил мэр города рябину...".

Комитет архитектуры и градостроительства Волгоградской области опубликовал отчет о ходе работ. Так, в одной части парка будет построена автостоянка на 239 машино-мест.

Частично на месте парка будет и новый парк. Так, вырубленные деревья власти собираются заменить деревьями (порядка 930 единиц). Конечно, можно сказать, что это по принципу "сбрить брови, чтобы заново их нарисовать", однако на это есть вполне официальный ответ. Высаживать будут новые деревья. Причем, это будут сразу взрослые деревья, но они новые. А те были старые и не новые — лет по 50-60 им было.

Также планируется обустроить пешеходные аллеи и сделать: дорожки с покрытием из тротуарной плитки, велодорожки с асфальтовым покрытием, роликовые дорожки с резиновым покрытием. Планируются установить видеонаблюдение, поливочный водопровод и разместить уличные скамейки, декоративные урны и светильники.

Парк был создан еще до открытия мемориала на Мамаевом кургане. Парк начали создавать сами волгоградцы в 1965 году — за два года до открытия мемориального комплекса. Первое дерево посадила работница тракторного завода в честь своего мужа, геройски погибшего при обороне Сталинграда. Вслед за ней в память о погибших родных и близких — мужьях, женах, сыновьях, отцах, дочерях — деревья начали сажать сотни горожан. В парке были установлены таблички с описанием, кем и в честь кого были посажены деревья. Что еще можно сказать, кроме того, что месяц май прошел...

А теперь совсем о грустном! Существует посвященная парку песня композитора Яна Френкеля на слова Инны Гофф, которую исполняли Майя Кристалинская и Людмила Зыкина. Особенно интересно выглядят последние восемь строк.

В парке у Мамаева кургана

Посадила яблоню вдова,

Прикрепила к яблоне дощечку,

На дощечке вывела слова:



"Муж мой был на фронте лейтенантом,

Он погиб в сорок втором году,

Где его могила, я не знаю,

Так сюда поплакать я приду".

Посадила девушка березу:

"Своего не знала я отца,

Знаю только, что он был матросом,

Знаю, что сражался до конца".



Посадила женщина рябину:

"В госпитале умер он от ран,

Но свою любовь я не забыла,

Потому хожу я на курган".

Пусть с годами надписи сотрутся,

Их никто не сможет прочитать.

Будет к солнцу дерево тянуться

И весною птицы прилетать.



И стоят деревья, как солдаты,

И в буран стоят они, и в зной.

С ними те — погибшие когда-то -

Оживают каждою весной.