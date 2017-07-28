Фото: altai-krai.sledcom.ru
Уголовное дело по статье "убийство" возбуждено в Алтайском крае после пропажи жителя Рубцовска Алексея Реберга.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, мужчина 1980 года рождения исчез 1 июня. Известно, что он вышел из своего дома и не вернулся.
"Учитывая обстоятельства исчезновения, а также личность пропавшего и длительность его отсутствия, следствием принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — отмечают в СКР.
Приметы пропавшего: на вид 35 лет, рост 166 сантиметров, плотного телосложения, русые волосы, глаза серо-зеленые. Мужчина был одет в футболку с полосками, голубые джинсы и туфли коричневого цвета.
Граждан, что-либо знающих о местоположении мужчины, просят обращаться по телефонам: 8 (3852) 29-80-39, 8- (385-57) 91-0-45; 8- (385-57)91-0-63 или 102, 02.
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