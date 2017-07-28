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Кофе в России может подорожать примерно на 20% к концу 2017 года. Такой вывод сделали эксперты отрасли в связи с тем, что в 2016 году цены выросли на 21,7%, пишут "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.
Отраслевые специалисты считают, что пропорционального роста цен на кофе в магазинах и кофейнях стоит ожидать к Новому году. Подорожание объясняется неурожаем в Латинской Америке и желанием импортеров компенсировать потери предыдущих лет, когда цены в валюте занижались из-за падения рубля.
По данным ведомства, средние цены на кофе в январе-мае выросли на 21,7% относительно того же периода прошлого года. Также сказано, что на 3,6% выросли и физические объемы импорта кофе.
Издание напоминает, что натуральный растворимый кофе за первые пять месяцев года подорожал на 9% относительно того же периода 2016 года. Сейчас его цена составляет 2,3 тысячи рублей за 1 килограмм. Меньше всего кофе подорожал в кофейнях и фастфуде — за пять месяцев стакан напитка в организациях быстрого питания увеличился в цене на 3%, до средней цены 67 рублей.
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