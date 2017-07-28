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Фотоновости. Дорожники асфальтируют два моста в барнаульском Затоне

, ИА "Амител"
После этого в микрорайоне приступят к ямочному ремонту дорог

Фото: barnaul.org

Дорожники заасфальтируют два моста в барнаульском микрорайоне Затон, проинформировали в пресс-центре городской администрации.

В настоящее время специалисты уже уложили более 300 квадратных метров асфальта на мосту через реку Талая.

Кроме того, в ближайшее время будет обновлено еще более полутора тысяч квадратных метров покрытия на мосту через Бобровскую протоку. Здесь сейчас ведутся подготовительные работы.

После работ на мостах Затона специалисты приступят к ямочному ремонту дорог микрорайона.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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