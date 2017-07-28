Фото: barnaul.org
Дорожники заасфальтируют два моста в барнаульском микрорайоне Затон, проинформировали в пресс-центре городской администрации.
В настоящее время специалисты уже уложили более 300 квадратных метров асфальта на мосту через реку Талая.
Кроме того, в ближайшее время будет обновлено еще более полутора тысяч квадратных метров покрытия на мосту через Бобровскую протоку. Здесь сейчас ведутся подготовительные работы.
После работ на мостах Затона специалисты приступят к ямочному ремонту дорог микрорайона.
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