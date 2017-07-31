Российский банковский рынок переживает не лучшие времена. Санкции и крупные задолженности, отсутствие четкой стратегии и перспектив развития негативно сказываются на экономическом положении страны. При таком положении дел особо страдают средний и малый бизнес, которым банки часто отказывают в займах из-за высокой степени риска.

По данным Корпорации МСП, в России действует около 20 000 предприятий малого и среднего бизнеса, которые производят 20% ВВП. На данные компании представители власти и банков возлагают большие надежды, разрабатывают программы поддержки, которой, естественно, не хватает на все предприятия.

Где начинающим предпринимателям и владельцам небольшого бизнеса брать деньги на становление и развитие? Многие, отчаявшись, берут в долг у сомнительных компаний или ищут варианты через различные платформы. Но это не просто невыгодно для предпринимателей, но и опасно.

В качестве альтернативы банкам президент РФ Владимир Путин предложил сделать упор на развитие инвестиций в корпоративные облигации и изменить налогообложение. Но здесь есть свои трудности и подводные камни: эмитенты должны быть абсолютно прозрачными, а компании должны пройти экспертизу Совета биржи по листингу и Фонда развития промышленности.

На рынке для предпринимателей уже давно существует альтернатива банкам – микрокредитные организации. Для оформления кредита (займа) в такой организации потребуется минимум времени и документов. На решение компании не повлияет плохая кредитная история, сложившаяся в других финансовых структурах, а погашение кредита может быть рассчитано исходя из максимального срока. Кредиты и займы юридическим лицам выдаются по минимальной процентной ставке без скрытых комиссий и дополнительных процентов.

Одна из таких организаций — МКК ООО "Содействие Финанс Групп". Она находится в Барнауле и оказывает реальную финансовую помощь владельцам бизнеса. Более 10 лет работы на рынке микрозаймов показали, что "Содействие Финанс Групп" – надежный партнер, ответственный кредитор и незаменимый помощник в решении финансовых вопросов.

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