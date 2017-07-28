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Варианты благоустройства города обсудили в Рубцовске

, ИА "Амител"
Следующее заседание Общественного совета планируется провести ровно через неделю - 2 августа

Фото: rubrielter.ru

26 июля состоялось второе заседание Общественного совета по контролю модернизации теплоснабжения Рубцовска.

Большая часть вопросов, звучавших от общественников на очередном заседании, была посвящена теме благоустройства, которое будет выполнено после завершения всех работ на сетях. Особенный интерес, как сообщается на медиапортале сообщества ТЭК, вызвала тема озеленения, так как энергетики были вынуждены убрать деревья в местах прокладки трубопроводов и строительства новых тепловых сетей взамен изношенных.

В настоящее время 50% работ по перевооружению теплосетей в Рубцовске выполнены. Энергетики завершили производство земляных работ. Демонтаж старых коммуникаций подходит к завершающей стадии. После этого все силы будут брошены на устройство новых трубопроводов. Уже смонтировано порядка 500 метров новой теплотрассы в четырехтрубном исполнении. На большинстве участков параллельно ведутся работы по устройству основания под новую теплотрассу и поэтапная сварка труб.

Энергетики заверили, что все асфальтобетонное покрытие тротуаров и дорог, бордюрный камень и зеленые насаждения, которые были нарушены, обязательно будут восстановлены.

Правда, не везде возможно восстановить деревья, поэтому жителям было предложено определиться с выбором мест, где лучше разместить новые зеленые насаждения. Об этом, как сообщается на сайте "Сибирской генерирующей компании", рассказали директор рубцовского филиала компании Максим Новов и его заместитель Олег Семеньков.

"Причина заключается в том, что у тепловой сети есть так называемая охранная зона, в границах которой ничего не должно быть. Но мы открыты для предложений горожан и готовы рассмотреть другие территории, нуждающиеся в озеленении, и реализовать там комплексный проект, чтобы наш город стал красивее и уютнее", — пояснил Семеньков.

Жителям предложено совместно определиться с выбором мест, где лучше разместить новые зеленые насаждения. Большим числом голосов было принято решение собрать с рубцовчан предложения и вынести их на обсуждение на одном из заседаний. Некоторые члены совета уже приступили к этой работе. Следующее заседание Общественного совета планируется провести ровно через неделю — 2 августа.

Новов напомнил, что на восстановление благоустройства в проекте заложено 72 млн рублей. В рамках этих средств запланировано восстановить 31,3 тыс. квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров, высадить более 250 деревьев. Площадь озеленения, согласно планам, составит более 15,1 тыс. квадратных метров. 

Этот проект по модернизации теплоснабжения Рубцовска, реализуемый энергетиками по концессии, будет контролировать общественность. Именно в этом, как отмечается, и заключается уникальность затеи. 

Напомним, это было второе заседание. В первый же раз совет собрался немногим более недели назад, открыл заседание мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман. В своем выступлении он отметил, что предпосылками для создания совета стал появившийся у рубцовчан интерес к состоянию системы теплоснабжения города и мерам, принимаемым для его нормализации. 

Энергетики заявили, что готовы отчитываться о ходе реализации проекта и давать разъяснения на каждом заседании. Такую открытость они назвали "подспорьем в работе", поскольку это стимулирует постоянное чувство "пристального надзора", что ведет "к улучшению качества работ".

Общественный совет по контролю за реализацией проекта теплоснабжения Рубцовска был создан 19 июля. В его состав вошли представители различных политических и общественных объединений, бизнеса, руководители муниципальных, жилищных организаций, представители СМИ, неравнодушные жители города. Члены совета договорились, что каждый из них будет курировать определенный участок строительства, а общие заседания, в том числе выездные, будут проходить еженедельно. 

Проект по прекращению процесса деградации теплового хозяйства Рубцовска, который с осени 2016 года реализуется в городе, считается уникальным еще и потому, что в течение двух лет энергетики инвестируют около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, которая получит новые котлы, турбину и пульт управления. Также осуществится перекладка более 16 км трубопроводов и строительство еще более 6,3 км.

Каким образом этот проект будет реализован и в чем могут возникнуть сложности, губернатор Алтайского края Александр Карлин обсудил в марте этого года в ходе рабочей встречи. Тогда в своем выступлении он упрекнул исполнительную власть в Рубцовске, которая "не спешила с тарифным регулированием" и была недостаточно активна во взаимодействии с собственниками Рубцовской ТЭЦ, которые, как отметил губернатор, каждый раз организовывали работу в рамках одного отопительного сезона и безобразно.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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