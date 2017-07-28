Фото: izhevskinfo.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности покинуть занимаемый пост и посвятить оставшуюся жизнь охране мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Об этом руководитель российского региона проинформировал на своем официальном канале в Telegram.
"Мое личное предложение для исключения конфликтных ситуаций вокруг исламской святыни, мечети Аль-Акса, — передать все права на нее Иордании. Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места", — отметил Кадыров.
Напомним, после 14 июля в Иерусалиме обострилась ситуация, когда трое вооруженных палестинцев убили двух военнослужащих Израиля на Храмовой горе. Затем израильские власти усилили меры безопасности в районе мечети Аль-Акса. После этого произошли столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.
Комментарии
От кого защищать-то собрался? От своих братьев-пластилинцев или от евреев? Смотри, яхуды шутить не будут.
Не наигрался в войнушку, или от безделья не знает куда ещё податься....
Я считаю, что эта мечеть очень нуждается в защите Рамзана Ахматовича, причем как можно скорее!
Тем более там в Иерусалиме такая обстановка непростая, что только личное его присутствие неотлучное сможет как-то снизить градус напряженности.