Фото: пресс-служба УФСИН по Новосибирской области
Капитан УФСИН Ксения Исакова из Барнаула заняла второе место в конкурсе красоты "Мисс УИС" среди регионов Сибири. Финал конкурса прошел 27 июля в Новосибирске, а за корону боролись 11 городов со всего Сибирского федерального округа.
Как сообщает пресс-служба УФСИН по Новосибирской области, победа досталась лейтенанту Глафире Воробей, работающей инспектором группы мобилизационной подготовки и гражданской обороны в новосибирской колонии № 8. А на третьем месте оказалась Евгения Витошкина из Республики Алтай.
В первые два дня девушки соревновались в стрельбе из пистолета, показывали свою физическую подготовку и боевые приёмы борьбы. А в четверг сотрудницы уголовно-исправительной системы приняли участие в бале-дефиле и с юмором представили свою работу.
Для Глафиры Воробей конкурс продолжается, ведь именно она будет представлять Сибирский федеральный округ в финале Всероссийского конкурса "Мисс УИС", который пройдет осенью этого года в Москве.
Комментарии
Глафииира дочь Акимфия
Работать не про бывали, Мы так то оплачиваем сие заведении(госбюджет), а Они вона как конкурсы у них.....