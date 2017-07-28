Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай
Четверо новосибирцев, двое из которых дети, погибли в ночь на 28 июля в автомобильной аварии на спуске с Семинского перевала в Онгудайском районе Республики Алтай. Среди погибших было двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла около 00.50 часов на 579-м километре Чуйского тракта. Автомобиль ГАЗ-2217 двигался со стороны Онгудая в направлении Шебалино. На опасном повороте 42-летний водитель не справился с управлением.
Автомобиль опрокинулся и слетел в кювет. Внутри находились шестеро жителей Новосибирска. От полученных травм на месте погибли водитель и три пассажира: женщина 1976 года рождения и двое детей: мальчик и девочка 10 и 13 лет.
В районную больницу с травмами различной степени тяжести доставлены мужчина и женщина 1975 и 1976 годов рождения.
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняющая причины и обстоятельства произошедшего. На место аварии приезжал министр внутренних дел региона Павел Гаврилин.
Комментарии
Жесть... жаль людей
машина конечно далеко небезопасная. и не пристегнулись наверное.... кошмар