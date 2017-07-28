Внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков — 27 июля женился на Алене Красновой, дочери крупного российского бизнесмена. СМИ сообщают, что молодожены долго готовились к главному событию в своей жизни.
Смотрим, как жених с невестой готовились к свадьбе, как прошла церемония, кто из знаменитых людей был на торжестве и что пожелали молодым Примадонна и Филипп Киркоров.
Сегодня поздравляем очаровательную пару @npresnyakov и @alenaakrasnova #никитапресняков #аленакраснова #барвиха #свадьба #ANrealwedding @besteffects.ru
Кто не разглядел-вот невеста,вернее уже жена Никиты Преснякова,-Алена! Покритикуем? #счастье #блюз #попса #шансон #москва #россия #буйнов #свадьба #пресняковникита #хорошийвечер #хорошовместе #хорошеенастроение #красота #красивыелюди #красивыедевушки #красивая #девушки #красивыедевушки #россия #киев #москва #украина #харьков #одесса #дружба #друзьянавсегда #ANrealWedding #
Комментарии
отвлекают от свадьбы тысячелетия. похоже, судья очень важная
а пугачиха че к чему тож в белое нарядилась!!ой ваще колхоз
прошу прощения, текст не читал. а что, это действительно кому-то интересно?
У него ж любовь с казашкой была, которая Алле не понравилась.
И не написали, во сколько млн.$ все обошлось?