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Полиция в Барнауле разыскала водителя, причастного к смертельному ДТП на Змеиногорском тракте, сообщили в городской ГИБДД.
Напомним, накануне на Змеиногорском тракте было найдено тело мужчины, который оказался жертвой дорожной аварии. Сейчас в полиции уточняют, что авария произошла 26 июля около 23:00.
Мужчина 1978 года рождения погиб в результате наезда автомобиля, скрывшегося с места ДТП.
"В ходе проведенных разыскных мероприятий сотрудниками группы по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу был установлен водитель 1987 года рождения, который управлял автомобилем Honda Odyssey. В отношении водителя составлен административный материал за оставление места дорожно-транспортного происшествия", — отмечают в Госавтоинспекции.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи со смертельной аварией.
Комментарии
Испугался и свалил.