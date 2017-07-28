Правительство России в 2017 году увеличит размер средств федерального бюджета, которые выделяются на кредитную поддержку региональных бюджетов. Соответствующий приказ подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
К запланированным на этот год 200 млрд руб. дополнительно будет выделен еще 91 миллиард.
"Существенно, то есть почти в полтора раза, будет увеличена общая сумма кредитной поддержки региональных бюджетов в 2017 году за счет федеральных средств", — сказал Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов в части обеспечения программ развития регионов.
Комментарии
Получается, что "Москва" собирает с нас налоги, а потом даёт нам эти деньги в долг под проценты?