Обустройство дворов по программе "Комфортная городская среда" стартовало в Барнауле. Отметим, что вместо первоначально заявленных 95 в этом году отремонтируют 106 дворов. Подать заявку на участие в программе в 2018 году можно уже сейчас.
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Подробнее о том, что это за программа, как в нее попасть, по каким критериям осуществляется отбор, смотрите в совместной инфографике портала Amic.ru и администрации города Барнаула. Для увеличения картинки нажмите на нее.
Комментарии
Спасибо за информацию. Обязательно буду предлагать соседям поучаствовать в ней. Проект на мой взгляд замечательный.
Однозначно удобная схема - позволяет быстро разобраться в том, что планируется в городе, этот проект сейчас лидирует по всем показателям, и мало какие партии смогут добиться такой же результативности как ЕР
Проекты в этом году администрацией и партией власти сделали очень востребованные и проносящую огромную пользу людям. А вот этот проект для меня самый интересный, ведь мы сами можем придумать как будет выглядеть наш двор.
Спасибо амику за то,что сделали такую схему проекта. Теперь сразу всё вопросы по проекту стали понятны.
Отличный проект! Главное чтобы население активно приняло участие в его реализации.
Нужно участвовать всем в проекте, пока дают такую возможность. Единственное плохо,что нужно делать сам чертёж и т.д. Сложно найти человека,который сделает это бесплатно.
Партия власти в этом году безусловно будет лидировать, такие мощные проекты. Самое главное что людям дается такая возможность самим выбрать какой будет двор.
Надеемся, что выделенные деньги полностью уйдут на реализацию проекта и улучшения благоустройства дворовых территорий.
Только и на это обратите внимание: http://realtai.ru/news/11938