Спасатели и полиция в Бийске несколько часов разыскивали на берегу Бии 40-летнюю женщину, которая в это время была в гостях у подруги, пишет "Бийский рабочий".
Курьезный случай произошел днем 25 июля. 40-летняя женщина нагишом пошла в воду охладиться. Чуть позже ее муж услышал крик, увидел брызги. Он и его товарищ бросились спасать утопающую бийчанку. Проплыв несколько десятков метров, потеряли её из виду.
"Сразу же позвонили в полицию и в экстренные службы. Спасатели приступили к поисковым мероприятиям. Спустились на два километра ниже по течению реки, но тело не обнаружили", — говорится в сообщении.
Как позже выяснилось, голая женщина проплыла несколько километров по реке, вышла на берег в городе и отправилась в гости к своей подруге. Телефона, чтобы сразу позвонить мужу, у нее по понятным причинам при себе не было.
Комментарии
Так 30 или 40 лет купальщице?
посмеялся с новости
она голая и по городу шла?
"проплыла несколько километров по реке"??? О_О
ну не отпускал муж в гости к подруге) вот и слиняла надо ж как то было свалить
А фотки?
Амиковцы ,что вы при пи з де хи ва ете))))