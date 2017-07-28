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Молодую женщину в Алтайском крае приговорили к полутора годам лишения свободы за причинение смерти своему сыну и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в июле-августе прошлого года обвиняемая не обеспечивала своего новорожденного ребенка надлежащим питанием и оставляла полуторамесячного сына своей матери.
"На время своего отсутствия обвиняемая также не передавала мальчику адаптированного детского питания, из-за чего младенец получал заменитель сухого молока, что негативно отражалось на его здоровье. Утром 11 сентября 2016 года мальчик скончался", — уточняют в СКР.
В правоохранительном ведомстве указывают, что смерть ребенка наступила в результате приобретенного заболевания печени, которое возникло из-за нарушения питания.
В настоящее время правоохранители также расследуют уголовное дело по обвинению должностных лиц органов системы профилактики. Следователи установят, насколько достаточным был уровень работы с семьей, в которой случилась трагедия.
Комментарии
Убивать таких надо!!! а им всего 1,5!!! Не государство, а помойка!