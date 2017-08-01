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Собственников зданий обяжут заменить адресные таблички

, ИА "Амител"
Все адресные таблички в Барнауле должны быть приведены в единый вид за счет собственников зданий

С этого года в Барнауле действуют измененные правила благоустройства, в соответствии с которыми все адресные таблички на жилых и на нежилых домах должны быть приведены к единому виду.

Обязанность по замене табличек возлагается непосредственно на собственников зданий – как юридических лиц, так и физических.

Единый дизайн адресных табличек был разработан еще при мэре Игоре Савинцеве участниками проекта "Цивилизованный город". Они предложил и шрифт, и цвет, и многие другие детали. 

Все адресные знаки должны быть выполнены на белом фоне с декоративной обводкой. Цвет букв и обводки темно-коричневый. Использоваться должен только шрифт Manufactory, который "содержит прочтение стилистики шрифтов, использованных в рекламных объявлениях и чеканных знаках конца XIX века" (так сформулировано в постановлении).

При этом на знаке должна быть размещена еще и английская транслитерация названия улицы.

Особых требований к тому, из чего делать указатели, нет. Однако это должны быть материалы с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивые к воздействию климатических условий и морозу, устойчивые к коррозии.

Самым сложным пунктом, пожалуй, станет правильное размещение на табличке номера дома и названия улицы. Номер дома никак не может быть под табличкой с названием улицы или слева от нее, не может он быть и слишком далеко или слишком близко от нее.

Отказ от установки или замены старых табличек будет являться нарушением правил благоустройства. Администрации районов будут выносить нарушителям предупреждения. Если гражданин не исправится в установленные сроки, ему придется заплатить штраф.

Чтобы не ломать голову и не бегать в поисках тех, кто сможет изготовить адресную табличку со всеми требованиями и стандартами, лучше обратиться в фирму, уже имеющую большой опыт в изготовлении указателей нового образца.

Мастерская рекламы "Вертикаль" имеет в распоряжении все эскизы и образцы, утвержденные в администрации города. Для производства адресных табличек предприятие располагает всем необходимым производственным оборудованием. Заказав табличку именно в этой компании, можно быть уверенным в том, что она будет соответствовать всем необходимым нормативам и заказчик не нарвется на штраф.

Мастерская рекламы "Вертикаль"
www.вертикаль22.рф
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тел.: 60-71-50, 68-17-20

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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