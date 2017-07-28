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Фотоновости. Шестиметровый топор для байкеров установили в "Белокурихе-2"

, ИА "Амител"
Арт-объект установили в честь 150-летия города-курорта

Фото: АО "Курорт Белокуриха"

Шестиметровый "Байкерский топор" установили в четверг, 27 июля, на серпантине в сторону "Белокурихи — 2", сообщается на сайте АО "Курорт Белокуриха".

Арт-объект "Байкерский топор" установлен в честь 150-летия города-курорта Белокуриха на Алтае. Его разместили на дороге, ведущей к курорту "Белокуриха-2". Автором арт-объекта является известный скульптор и ювелир Владимир Войчишин.

Известно, что топор изготовлен из металла, его длина – шесть метров, высота – около 2,5 метров. Планируется пригласить в "Белокуриху-2" лидера байк-клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова, известного под псевдонимом Хирург. Ранее власти сообщали о намерении сделать "Белокуриху-2" местом встречи для сибирских байкеров. Так, в прошлом году по Чуйскому тракту на своем мотоцикле проехал Гарик Сукачев, который снял документальную ленту "То, что во мне".

 


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