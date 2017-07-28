Фото: politsib.ru
Часть террасы Нагорного парка обрушилась в Барнауле из-за перенасыщения грунта дождевой водой.
Как сообщил порталу Amic.ru начальник отдела инженерной защиты территории городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Игорь Арапов, инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой.
Сползание грунта началось в том месте террасы, где корневая система посаженной на склонах парка травы еще не укрепилась. "В этом месте терраса еще не задерновилась необходимым образом, поскольку для этого нужно время", — отметил собеседник.
В настоящее время специалисты, задействованные в восстановительных работах, уже очистили водосбросные лотки и занимаются уборкой склона. В ближайшее время терраса будет восстановлена.
Напомним, что террасированный склон и новая лестница в Нагорном парке были созданы в рамках реализации проекта "Барнаул — горнозаводской город".
Комментарии
хаааа !ну е..ть !опять деньги нужно на восстановление!такое чувство что чиновники сами по ночам в городе куралесят!а потом деньги из казны тянут
А чтобудет весной
Началось. А до всех этих терассирований норм было. Расковыряли всё нафиг.
28.07.2017 12:16
- гость -
А чтобудет весной
+1